Royalties Aktie
WKN DE: A3D9TS / ISIN: CA7807641062
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21.07.2026 01:16:02
What This MannKind Director Sale Signals With $32.7 Million in Quarterly Royalties Revenue Potentially at Risk
Director Steven B. Binder disclosed a disposition of 76,880 shares of MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD) at $4.07 per share in transactions completed on July 15, 2026, and July 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($4.07); post-transaction value based on July 17, 2026 market close ($4.03).MannKind Corporation is a biopharmaceutical company with a market capitalization of $1.2 billion and TTM revenue of $360.8 million. The company's competitive differentiation derives from its innovative pulmonary delivery technology platform, which enables non-invasive administration of therapeutics for endocrine disorders and rare lung conditions. MannKind's strategic focus on respiratory-delivered treatments addresses significant unmet medical needs while positioning the company within the specialized biopharmaceutical sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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