MannKind Aktie
WKN: A0B7MR / ISIN: US56400P2011
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21.07.2026 01:05:19
What This MannKind Sale Signals With Tyvaso Royalties at $32.7 Million
David Thomson, EVP General Counsel & Secretary of MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD), reported a sale of 123,000 shares of common stock between July 15 and July 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($4.08); post-transaction value based on July 17, 2026 market close ($4.03).MannKind Corporation is a biopharmaceutical company with a market capitalization of $1.2 billion, operating from its Danbury headquarters. The company's strategic focus centers on respiratory-delivered treatments for endocrine and rare pulmonary disorders, with Afrezza representing its core commercial asset. Despite current net losses, MannKind's TTM revenue of $360.80 million reflects its established market presence and ongoing commercialization efforts in specialized therapeutic areas.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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