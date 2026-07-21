MARA Aktie

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WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067

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21.07.2026 23:19:50

What This MARA Insider Sale Signals After a $1.26 Billion Quarterly Loss

Frederick G. Thiel, the chief executive officer of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), reported a sale of 27,505 shares of common stock on July 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($10.90); post-transaction value based on July 17, 2026 market close ($10.69).MARA Holdings, Inc. operates as a significant participant in the digital asset and cryptocurrency mining sector. The company maintains a focused strategy on Bitcoin ecosystem development, combining mining operations with technology licensing and advisory services to capture value across multiple segments of the Bitcoin infrastructure market. Despite current net losses, MARA's diversified revenue streams and proprietary technology position it as a vertically integrated player in the evolving digital asset infrastructure landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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