Ambarella Aktie
WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015
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05.07.2026 00:19:15
What This Nearly $1 Million Ambarella Insider Sale Means With Shares Up 18% in a Year
On July 1, 2026, Ju Chi-Hong, a senior VP at Ambarella (NASDAQ:AMBA), disclosed the sale of 10,000 shares of common stock in an open-market transaction, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($88.84); post-transaction value based on July 1, 2026 market close.* 1-year performance calculated using July 1st, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Ambarella stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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