Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
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21.07.2026 00:28:38
What This Paychex Insider Filing Signals as the Company Pushes Upmarket
Elizabeth Roaldsen, Sr. Vice President of Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX), reported a disposition of 2,383 shares of common stock on July 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($110.00); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($110.00).Founded in 1971 and headquartered in Rochester, New York, Paychex operates as a leading provider of human capital management solutions with a market capitalization of $40.8 billion and TTM revenue of $6.5 billion. The company maintains a diversified service portfolio addressing the comprehensive HR and payroll needs of SMEs, positioning itself as a mission-critical service provider with strong recurring revenue characteristics and operational scale across North America and international markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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