Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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21.07.2026 00:20:53

What This Paychex Insider Filing Signals With Shares Down 20% This Past Year

Robert L. Schrader, senior VP and CFO of Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX), reported a non-discretionary disposition of 2,382 shares of common stock on July 15, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($110.00); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($110.00).Founded in 1971 and headquartered in Rochester, New York, Paychex operates as a leading provider of human capital management solutions with a market capitalization of $40.8 billion and TTM revenue of $6.5 billion. The company maintains a diversified service portfolio addressing the comprehensive HR and payroll needs of SMEs, positioning itself as a mission-critical service provider with strong recurring revenue characteristics and operational scale across North America and international markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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