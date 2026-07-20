Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
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21.07.2026 00:39:03
What This Paychex Insider Sale Signals With Shares Down 20% in a Year — But Up 20% Since Earnings
Christopher C. Simmons, VP, Controller & Treasurer of Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX), disposed of 3,787 shares of common stock on July 15, 2026 and July 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($114.09); post-transaction value based on July 17, 2026 market close ($114.39).Founded in 1971 and headquartered in Rochester, New York, Paychex is a leading provider of HCM solutions with a market capitalization of $40.8 billion and TTM revenue of $6.5 billion. The company maintains a competitive advantage through its integrated platform approach, extensive service portfolio, and deep customer relationships with over 16,500 employees supporting millions of SMEs globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Paychex Inc.
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16.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Paychex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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09.07.26
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07.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
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02.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paychex von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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23.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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23.06.26
|Ausblick: Paychex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Paychex Inc.
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