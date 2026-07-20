Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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21.07.2026 00:39:03

What This Paychex Insider Sale Signals With Shares Down 20% in a Year — But Up 20% Since Earnings

Christopher C. Simmons, VP, Controller & Treasurer of Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX), disposed of 3,787 shares of common stock on July 15, 2026 and July 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($114.09); post-transaction value based on July 17, 2026 market close ($114.39).Founded in 1971 and headquartered in Rochester, New York, Paychex is a leading provider of HCM solutions with a market capitalization of $40.8 billion and TTM revenue of $6.5 billion. The company maintains a competitive advantage through its integrated platform approach, extensive service portfolio, and deep customer relationships with over 16,500 employees supporting millions of SMEs globally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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