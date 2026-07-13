PTC Therapeutics Aktie

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WKN DE: A1W0MW / ISIN: US69366J2006

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14.07.2026 01:28:52

What This PTC Therapeutics Insider Sale Means as Product Revenue Hit $226 Million

Neil Gregory Almstead, the chief technical ops officer of PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PTCT), sold 2,464 shares of common stock on July 9, 2026, at $90.25 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($90.25); post-transaction value based on July 09, 2026 market close ($89.55).PTC Therapeutics is a biopharmaceutical enterprise with a market capitalization of $7 billion. The company has achieved TTM revenue of $827.1 million, demonstrating meaningful commercial traction in the rare disease therapeutics market. PTC's competitive differentiation lies in its specialized expertise in rare genetic diseases, coupled with a diversified pipeline spanning early-stage research through late-stage clinical development, positioning the company to capture significant value as pipeline candidates advance toward regulatory approval and commercialization.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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