Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
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14.07.2026 22:49:44
What This Rogers Corp Insider Transaction Means With EPS Up 178%
Omar El-Haj Ali, president & CEO of Rogers Corporation (NYSE:ROG), disposed of 8,918 shares of common stock on July 12, 2026, at $137.52 per share for tax withholding purposes, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($137.52).Rogers Corporation is a global advanced materials and components manufacturer. The company leverages over 190 years of operational history and specialized engineering capabilities to maintain competitive positioning in high-performance materials markets. With 3,200 employees and headquarters in Chandler, Arizona, Rogers serves mission-critical applications in electronics, automotive, and industrial sectors where material performance and reliability are paramount.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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