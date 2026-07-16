Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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16.07.2026 21:50:44
What This Teradyne Insider Sale Signals With Shares Up 250% And Earnings On Deck
Marilyn Matz, a director at Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER), sold 1,200 shares of common stock on July 15, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($356.31); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($342.12).Teradyne, Inc. is a global leader in automated test equipment with a market capitalization of $53.6 billion and TTM revenues of $3.8 billion, serving as an essential infrastructure provider for the semiconductor industry. The company operates through four principal business divisions focused on semiconductor testing, industrial automation, and software solutions, generating strong profitability with TTM net income of $854.1 million. With thousands of employees and a diversified customer base spanning multiple end markets, Teradyne maintains a competitive advantage through its advanced testing technologies, established market position, and recurring revenue streams from software and service offerings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)