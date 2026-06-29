Live Oak Bancshares Aktie

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WKN DE: A141C9 / ISIN: US53803X1054

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30.06.2026 00:15:56

What to Know About a $336,000 Live Oak Bancshares Insider Sale With Shares Up Nearly 40% This Past Year

William L. III Williams, a director of Live Oak Bancshares (NYSE:LOB), disclosed the indirect sale of 8,400 shares of common stock for a transaction value of about $336,000 on June 24, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($40.05); post-transaction value based on June 24, 2026 market close price used to calculate post-transaction holdings value.* 1-year performance is calculated using June 24, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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