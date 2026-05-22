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22.05.2026 17:14:40
What to Know About a $38 Million Bet on monday.com Amid a 75% Stock Drop
On May 14, 2026, Conifer Management disclosed a new position in monday.com (NASDAQ:MNDY), acquiring 400,000 shares in the first quarter—an estimated $38.39 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 14, 2026, Conifer Management reported acquiring 400,000 shares of monday.com during the first quarter. The estimated transaction value was $38.39 million, based on the average closing price over the quarter. The quarter-end value of the position stood at $27.64 million, including the effects of any price fluctuation through March 31, 2026.monday.com is a technology company specializing in cloud-based software solutions that streamline work management and collaboration for businesses worldwide. The company leverages a modular platform strategy to address diverse operational needs across industries. With a global customer base and a focus on scalable, subscription-driven growth, monday.com aims to deliver flexible tools that enhance organizational productivity and efficiency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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