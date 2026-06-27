Box Aktie

Box für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043

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27.06.2026 17:39:39

What to Know About a Box Insider's $365,000 Stock Sale as Shares Fall 22% This Past Year

Aaron Levie, Chief Executive Officer of Box (NYSE:BOX), reported the sale of 15,000 shares of Common Stock in an open-market transaction on June 22, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($24.32); post-transaction value based on June 22, 2026 market close.* 1-year performance calculated using June 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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