Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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27.06.2026 17:39:39
What to Know About a Box Insider's $365,000 Stock Sale as Shares Fall 22% This Past Year
Aaron Levie, Chief Executive Officer of Box (NYSE:BOX), reported the sale of 15,000 shares of Common Stock in an open-market transaction on June 22, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($24.32); post-transaction value based on June 22, 2026 market close.* 1-year performance calculated using June 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Box
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25.05.26
|Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.05.26
|Why DS Smith’s global cardboard box merger fell apart (Financial Times)
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11.05.26
|Erste Schätzungen: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
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20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
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02.03.26
|Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)
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17.02.26
|Erste Schätzungen: Box informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)