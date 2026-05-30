Cal-Maine Foods Aktie

Cal-Maine Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907664 / ISIN: US1280302027

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30.05.2026 20:01:27

What to Know About a New $18 Million Bet on Cal-Maine Foods

Twin Lions Management reported a new position in Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) as of May 14, 2026, acquiring 221,544 shares in an estimated $18.20 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 14, 2026, Twin Lions Management initiated a new position in Cal-Maine Foods by purchasing 221,544 shares. The estimated transaction value was $18.20 million, calculated using average closing prices for the first quarter of 2026. The stake’s valuation at quarter-end rose by $17.54 million, reflecting both share acquisition and changes in Cal-Maine Foods’ stock price.Cal-Maine Foods, Inc. produces, grades, packages, markets, and distributes shell eggs in the United States. Cal-Maine Foods, Inc. offers specialty shell eggs, such as nutritionally enhanced, cage-free, organic, and brown eggs under a variety of brand names. Cal-Maine Foods, Inc. sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, and foodservice distributors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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