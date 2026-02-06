|
06.02.2026 11:28:23
What to Know About a New $9 Million Bet on an Energy Distributor Stock
On February 5, Tejara Capital Ltd disclosed a new position in DNOW (NYSE:DNOW), acquiring 685,617 shares worth an estimated $9.08 million based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing dated February 5, Tejara Capital Ltd established a new position in DNOW, purchasing 685,617 shares during the fourth quarter. The quarter-end value of the position also stood at $9.08 million, corresponding to the purchase amount.This was a new position for Tejara Capital Ltd and represented 2.14% of the fund's 13F reportable assets under management post-trade.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
