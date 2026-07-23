Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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23.07.2026 11:22:01

What to Know About Airbnb's Chief Strategy Officer Selling $2.6 Million in Stock

Nathan Blecharczyk, Chief Strategy Officer at Airbnb, Inc. (NASDAQ:ABNB), disposed of 17,692 shares of Class A Common Stock on July 20, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($145.43); post-transaction value based on July 20, 2026, market close ($144.94).Airbnb is a leading global digital marketplace for short-term lodging and experiential travel services, with a market capitalization of $83.1 billion and TTM revenue of $12.6 billion. The company's competitive advantage derives from its extensive network of hosts, diverse inventory spanning multiple accommodation types, and integrated platform technology that facilitates seamless cross-border transactions. With 8,200 employees and operations spanning numerous international markets, Airbnb has established itself as a transformative force in the travel and hospitality sector through its innovative marketplace model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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