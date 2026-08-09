Colgate-Palmolive Aktie

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WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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09.08.2026 18:49:02

What to Know About Colgate-Palmolive Director John Cahill Selling 4,170 Shares for $389,353

John T. Cahill, Director of Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL), reported a sale of 4,170 shares of Common Stock on Aug. 6, 2026, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($93.37); post-transaction value based on Aug. 6, 2026, market close ($93.00).Colgate-Palmolive is a multinational consumer goods manufacturer with a market capitalization of $74.6 billion and TTM revenue of $21.0 billion, positioning it as a significant player in the household and personal products sector. The company maintains competitive advantages through its portfolio of globally recognized brands, established distribution infrastructure, and diversified product offerings across oral care, personal care, and pet nutrition categories. With 33,600 employees and operations spanning multiple geographic regions, Colgate-Palmolive leverages scale and brand equity to sustain market leadership in the consumer defensive sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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