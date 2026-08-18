Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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18.08.2026 22:25:37

What to Know About Nasdaq President Nelson Griggs Selling 3,226 Shares for $310,212

Nelson Griggs, Pres. Capital Access Platforms at Nasdaq, Inc. (NASDAQ:NDAQ), sold 3,226 shares of common stock on Aug. 10, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($96.16); post-transaction value based on Aug. 10, 2026 market close ($95.62).Nasdaq, Inc. is a technology-driven financial services enterprise with a market capitalization of $53.1 billion, leveraging its foundational position in capital markets infrastructure to expand into adjacent technology and compliance solutions. The company generates substantial revenue of $8.7 billion TTM with net income of $2.0 billion, demonstrating strong operational leverage and profitability within the financial services sector. Nasdaq's competitive advantage derives from its integrated platform, which combines exchange operations with advanced market surveillance and financial crime prevention capabilities, positioning it as a mission-critical service provider for global financial markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nasdaq Inc 83,50 -0,12% Nasdaq Inc

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