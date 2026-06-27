Enliven Therapeutics Aktie
WKN DE: A3DGS0 / ISIN: US29337E1029
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27.06.2026 18:03:12
What to Know About OrbiMed's $39 Million Enliven Therapeutics Stock Sale Amid a 130% Rally
On June 22, 2026, Orbimed Advisors, a 10% Owner of Enliven Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELVN), disclosed the indirect sale of 860,123 shares for a total transaction value of approximately $39.0 million, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($45.36); post-transaction value based on June 22, 2026 market close.* 1-year performance calculated using June 22nd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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