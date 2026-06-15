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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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15.06.2026 13:19:17

What to Know About Planned Social Media Bans in Australia, the U.K. and Beyond

Britain said it would ban social media access for children under 16 starting in 2027, joining several other countries introducing similar measures.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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