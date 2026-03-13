Being Aktie

Being für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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13.03.2026 05:00:28

What to Know About the U.S. Lasers Being Used to Counter Iranian Attacks

High-energy lasers can burn drones in the sky like a blowtorch. But they can be stymied by weather, and making them at scale will be a challenge.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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