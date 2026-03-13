Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
13.03.2026 05:00:28
What to Know About the U.S. Lasers That Could Be Used to Counter Iranian Attacks
High-energy lasers can burn drones in the sky like a blowtorch. But they can be stymied by weather, and making them at scale will be a challenge.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!