31.05.2026 22:38:14

What to Know About This $18 Million Bet on a Rental Business With 35 Years of Dividend Growth

Paradice Investment Management disclosed a new position in McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC) on May 14, 2026, with an estimated $17.64 million trade based on quarterly average pricing.Paradice Investment Management initiated a new stake of 158,670 shares in McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC), according to a May 14, 2026, SEC filing. The estimated value of the trade was $17.64 million, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026. As of quarter-end, the MGRC position was valued at $17.50 million, reflecting the impact of market movements over the period.McGrath RentCorp is a leading business-to-business rental solutions provider with a diversified portfolio spanning modular buildings, electronic test equipment, and liquid containment systems. The company operates through four segments and generates revenue from both recurring rental income and equipment sales. The company serves a broad range of customers and offers specialized rental solutions in the rental and leasing services industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:31 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:29 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
16:01 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
14:43 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX fällt zurück -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendiert tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen