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31.05.2026 22:38:14
What to Know About This $18 Million Bet on a Rental Business With 35 Years of Dividend Growth
Paradice Investment Management disclosed a new position in McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC) on May 14, 2026, with an estimated $17.64 million trade based on quarterly average pricing.Paradice Investment Management initiated a new stake of 158,670 shares in McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC), according to a May 14, 2026, SEC filing. The estimated value of the trade was $17.64 million, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026. As of quarter-end, the MGRC position was valued at $17.50 million, reflecting the impact of market movements over the period.McGrath RentCorp is a leading business-to-business rental solutions provider with a diversified portfolio spanning modular buildings, electronic test equipment, and liquid containment systems. The company operates through four segments and generates revenue from both recurring rental income and equipment sales. The company serves a broad range of customers and offers specialized rental solutions in the rental and leasing services industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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