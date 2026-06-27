Veracyte Aktie
WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075
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27.06.2026 18:49:43
What to Know About This $197,000 Veracyte Insider Sale After a 120% Stock Rally
Karin Eastham, a director of Veracyte (NASDAQ:VCYT), reported the sale of 3,729 shares of common stock in multiple open-market transactions on June 18, 2026, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($52.89); post-transaction value based on June 18, 2026 market close.* 1-year performance calculated using June 18, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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