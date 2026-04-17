A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
|
17.04.2026 15:35:43
What to Know About This $2.9 Million Defense ETF Buy in a 1.5% Allocation Bet
True Vision MN, a Minnesota advisory, initiated a new position in the iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF) during the first quarter, acquiring 87,908 shares worth $2.88 million, according to an April 16, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated April 16, 2026, True Vision MN disclosed a new position in the iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF), purchasing 87,908 shares. The quarter-end value of the stake stood at $2.88 million.The iShares Defense Industrials Active ETF provides investors with a vehicle to gain targeted exposure to the defense and industrials sectors. The fund employs an active management strategy, leveraging BlackRock's research capabilities to select securities with potential for superior risk-adjusted returns. Its competitive advantage lies in its ability to dynamically allocate assets within these sectors, responding to market trends and opportunities for growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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