|
23.05.2026 22:28:41
What to Know About This Fund's $10 Million Nektar Bet Ahead of a Key Phase 3 Launch
On May 15, 2026, Prosight Management disclosed a buy of 180,367 shares of Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR), an estimated $10.27 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Prosight Management increased its position in Nektar Therapeutics by 180,367 shares. The estimated value of the additional shares is $10.27 million, calculated using the average closing price for the quarter ending March 31, 2026. The quarter-end value of the firm’s Nektar Therapeutics stake rose by $29.43 million, a figure that includes both trading activity and share price appreciation.Nektar Therapeutics is a biotechnology company specializing in the development of novel therapeutics for oncology and immunology indications. The company leverages proprietary drug discovery platforms and strategic partnerships to advance a diverse clinical pipeline. Its focus on innovative biologics and collaborative R&D positions it to address significant unmet needs in the global healthcare market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.