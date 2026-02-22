|
22.02.2026 22:49:22
What to Know About This Fund's $12 Million Bet on Dauch Stock
On February 17, 2026, Atlantic Investment Management disclosed a new position in Dauch Corporation (NYSE:DCH), acquiring an estimated $12.07 million stake based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Atlantic Investment Management initiated a new position in Dauch Corporation (NYSE:DCH) by purchasing 1,883,000 shares. The net position change for the quarter, including price shifts, was $12.07 million.Dauch Corporation is a Detroit-based manufacturer specializing in advanced driveline and metal forming solutions for the global automotive industry. With a diversified product portfolio and operations across multiple continents, the company addresses the evolving needs of electric, hybrid, and traditional vehicle platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
