Rising Corporation Aktie

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WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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30.05.2026 01:30:49

What to Know About This Fund's $140 Million FTI Consulting Bet Amid Rising Demand

On May 14, 2026, Fiduciary Management disclosed a new position in FTI Consulting (NYSE:FCN), acquiring 823,713 shares—an estimated $140.52 million trade based on quarterly average pricing.According to a May 14, 2026, SEC filing, Fiduciary Management Inc initiated a new stake in FTI Consulting by acquiring 823,713 shares during the first quarter. The estimated transaction value is $140.52 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end position was valued at $145.61 million, a figure that reflects both the new shares and price movement in the period.The company operates across five specialized segments, enabling it to deliver tailored solutions for clients facing transformation, regulatory, or litigation-driven needs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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