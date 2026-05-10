NCR Aktie
WKN: 919692 / ISIN: US62886E1082
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10.05.2026 13:51:01
What to Know About This Fund’s $2.8 Million NCR Atleos Trim After a 61% Rally
On May 8, 2026, Villanova Investment Management disclosed in an SEC filing that it sold 66,746 shares of NCR Atleos (NYSE:NATL), an estimated $2.76 million transaction based on average first-quarter pricing.According to a SEC filing dated May 8, 2026, Villanova Investment Management reduced its position in NCR Atleos by 66,746 shares. The estimated transaction value, calculated using the average share price for the first quarter of 2026, is $2.76 million. The value of the position at quarter end decreased by $1.97 million, a figure that incorporates both the share sale and price movement during the period.NCR Atleos Corporation is a leading provider of self-directed banking and financial technology infrastructure, operating at scale with a global client base. The company leverages a diversified business model combining hardware, software, and recurring service revenues to support financial institutions and retailers in delivering secure, modern banking experiences. Its extensive ATM network and managed services platform position it as a critical partner for clients seeking operational efficiency and digital transformation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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