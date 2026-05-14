Appian a Aktie
WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017
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15.05.2026 01:59:02
What to Know About This Fund’s $23 Million Appian Buy Amid AI Automation Growth and a 40% Stock Drop
Mudita Advisors initiated a new position in Appian (NASDAQ:APPN) during the first quarter, acquiring 839,400 shares in a trade estimated at $22.78 million based on quarterly average pricing, according to a May 14, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Mudita Advisors established a new position in Appian, purchasing 839,400 shares. The estimated transaction value was $22.78 million, based on the average unadjusted close during the first quarter. The quarter-end value of the stake was $20.24 million, reflecting both the initial purchase and subsequent market price movements.Appian is a technology company specializing in low-code software automation solutions, with a global footprint and a focus on enterprise clients. The company leverages its proprietary platform to drive digital transformation and operational efficiency for organizations across multiple industries. Appian's strategy centers on enabling rapid application development and process automation, positioning it as a competitive player in the software infrastructure market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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06.05.26
|Ausblick: Appian A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Appian A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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|Appian Corporation Registered Shs -A-
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