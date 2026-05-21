Stagwel a Aktie

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WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097

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21.05.2026 02:35:17

What to Know About This Fund’s $28 Million Stagwell Buy After Record Client Wins

On May 15, 2026, ADW Capital Management disclosed a new position in Stagwell (NASDAQ:STGW), acquiring five million shares—an estimated $27.96 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, ADW Capital Management acquired 5,000,000 shares of Stagwell in the first quarter. The estimated transaction value was $27.96 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position reached $31.45 million, reflecting both new shares acquired and market price movement.Stagwell is a leading provider of digital transformation and marketing services, operating at scale with over 13,000 employees and a global client base. The company leverages technology, data, and creative expertise to deliver integrated solutions spanning digital platforms, media, and communications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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