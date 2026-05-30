Porch Group Aktie

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WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043

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30.05.2026 19:52:16

What to Know About This Fund's $32.6 Million Porch Group Purchase

On May 14, 2026, GC Wealth Management RIA disclosed a new position in Porch Group (NASDAQ:PRCH), acquiring 4,076,745 shares—an estimated $32.58 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, GC Wealth Management RIA initiated a new position in Porch Group by acquiring 4,076,745 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $32.58 million, calculated from the average share price over the quarter. At quarter’s end, the position was valued at $29.23 million, reflecting both the purchase and subsequent price movement.Porch Group, Inc. is a technology-driven company specializing in software and insurance solutions for the home services and property sector. With a multi-segment approach, the company leverages its platform to connect service providers, insurers, and consumers, aiming to streamline the homeownership journey. Its diversified revenue streams and integrated offerings position it to serve a broad customer base within the home services ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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