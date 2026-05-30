Porch Group Aktie
WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043
|
30.05.2026 19:52:16
What to Know About This Fund's $32.6 Million Porch Group Purchase
On May 14, 2026, GC Wealth Management RIA disclosed a new position in Porch Group (NASDAQ:PRCH), acquiring 4,076,745 shares—an estimated $32.58 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, GC Wealth Management RIA initiated a new position in Porch Group by acquiring 4,076,745 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $32.58 million, calculated from the average share price over the quarter. At quarter’s end, the position was valued at $29.23 million, reflecting both the purchase and subsequent price movement.Porch Group, Inc. is a technology-driven company specializing in software and insurance solutions for the home services and property sector. With a multi-segment approach, the company leverages its platform to connect service providers, insurers, and consumers, aiming to streamline the homeownership journey. Its diversified revenue streams and integrated offerings position it to serve a broad customer base within the home services ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porch Group Inc Registered Shs
|
27.04.26
|Ausblick: Porch Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Porch Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Porch Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Porch Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Porch Group Inc Registered Shs
|8,88
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.