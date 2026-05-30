Lincoln Educational Services CorpShs Aktie
WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004
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30.05.2026 02:00:54
What to Know About This Fund's $4.8 Million Bet on Lincoln Educational Services as Shares Surge 100%
On May 14, 2026, Needham Investment Management reported buying 152,500 shares of Lincoln Educational Services (NASDAQ:LINC), an estimated $4.80 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent filing with the Securities and Exchange Commission, Needham Investment Management increased its stake in Lincoln Educational Services by 152,500 shares during the first quarter of 2026. The estimated value of the shares acquired is approximately $4.80 million, based on the average closing price during the quarter. The fund’s quarter-end position value increased by $24.80 million, a figure that includes both trading activity and market price changes.Lincoln Educational Services Corporation is a leading provider of specialized technical and vocational education, with a diversified program portfolio spanning transportation, skilled trades, healthcare, and hospitality. The company leverages a multi-campus platform and established brand names to attract students seeking practical, career-focused training. Its scale and program diversity position it to address evolving workforce needs and maintain a competitive edge in the post-secondary education sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Lincoln Educational Services CorpShs
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10.05.26
|Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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26.04.26
|Erste Schätzungen: Lincoln Educational Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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22.02.26
|Ausblick: Lincoln Educational Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Lincoln Educational Services CorpShs
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|Lincoln Educational Services CorpShs
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