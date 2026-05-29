ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
30.05.2026 00:45:06
What to Know About This Fund's $4.8 Million e.l.f. Beauty Exit After a Tough Year
Bridgefront Capital fully exited its position in e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), selling 59,427 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $4.83 million, based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.Bridgefront Capital reported in a May 15, 2026, SEC filing that it sold all 59,427 shares of e.l.f. Beauty in the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $4.83 million, calculated using the period’s average closing price. The sale resulted in a $4.52 million decrease in the fund’s quarter-end position value, factoring in trading activity and price movement. The fund now holds no shares of e.l.f. Beauty.e.l.f. Beauty, Inc. is a leading provider of affordable cosmetics and skin care products, leveraging a digitally native approach and broad retail distribution to scale its brands globally. The company emphasizes rapid product innovation and direct consumer engagement to differentiate itself in the competitive beauty sector. Its strategy centers on delivering quality and value, targeting value-conscious consumers seeking high-quality beauty and personal care products.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
01.05.26
|Governments start daring to say the energy F-words (Financial Times)
|
27.04.26
|Ausblick: ÅF AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Immobilien: Für 200.000 Euro renoviert, aber Energieausweis steht auf F - wie kann das sein? (Spiegel Online)
|
04.02.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|10,54
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.