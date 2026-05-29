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WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

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30.05.2026 00:45:06

What to Know About This Fund's $4.8 Million e.l.f. Beauty Exit After a Tough Year

Bridgefront Capital fully exited its position in e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), selling 59,427 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $4.83 million, based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.Bridgefront Capital reported in a May 15, 2026, SEC filing that it sold all 59,427 shares of e.l.f. Beauty in the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $4.83 million, calculated using the period’s average closing price. The sale resulted in a $4.52 million decrease in the fund’s quarter-end position value, factoring in trading activity and price movement. The fund now holds no shares of e.l.f. Beauty.e.l.f. Beauty, Inc. is a leading provider of affordable cosmetics and skin care products, leveraging a digitally native approach and broad retail distribution to scale its brands globally. The company emphasizes rapid product innovation and direct consumer engagement to differentiate itself in the competitive beauty sector. Its strategy centers on delivering quality and value, targeting value-conscious consumers seeking high-quality beauty and personal care products.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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