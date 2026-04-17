Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
17.04.2026 14:53:05
What to Know About This Fund's $4 Million Bond ETF Buy That's Part of a Larger Laddering Strategy
Clark Asset Management reported a buy of 188,152 shares of the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCR) in its April 16, 2026, SEC filing, an estimated $3.71 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 16, 2026, Clark Asset Management increased its holding in the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF by 188,152 shares during the first quarter. The estimated value of the shares added was $3.71 million, based on average closing prices for the period. The firm’s total position value in BSCR rose by $3.58 million, a figure that includes both new purchases and market price effects.The Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF provides targeted exposure to investment-grade corporate bonds maturing in 2027, allowing investors to manage duration and maturity risk with precision. The fund’s laddered approach and defined maturity structure distinguish it from perpetual bond funds, offering a clear end-date for capital return. Its systematic index-based methodology and monthly rebalancing support consistent risk management and income generation for institutional and individual investors alike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|141,70
|12,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.