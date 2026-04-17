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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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17.04.2026 14:53:05

What to Know About This Fund's $4 Million Bond ETF Buy That's Part of a Larger Laddering Strategy

Clark Asset Management reported a buy of 188,152 shares of the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCR) in its April 16, 2026, SEC filing, an estimated $3.71 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 16, 2026, Clark Asset Management increased its holding in the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF by 188,152 shares during the first quarter. The estimated value of the shares added was $3.71 million, based on average closing prices for the period. The firm’s total position value in BSCR rose by $3.58 million, a figure that includes both new purchases and market price effects.The Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF provides targeted exposure to investment-grade corporate bonds maturing in 2027, allowing investors to manage duration and maturity risk with precision. The fund’s laddered approach and defined maturity structure distinguish it from perpetual bond funds, offering a clear end-date for capital return. Its systematic index-based methodology and monthly rebalancing support consistent risk management and income generation for institutional and individual investors alike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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