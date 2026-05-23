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24.05.2026 00:30:12
What to Know About This Fund's $61 Million Self-Storage Bet as a $10.5 Billion Deal Nears
First Trust Capital Management established a new position in National Storage Affiliates Trust (NYSE:NSA) during the first quarter, buying an estimated $61.29 million in shares based on average quarterly pricing, according to a May 14, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated May 14, 2026, First Trust Capital Management L.P. reported a new position in National Storage Affiliates Trust, acquiring 1,814,200 shares. The estimated transaction value was $61.29 million, calculated using the average closing price for the quarter ending March 31, 2026. The stake’s quarter-end value was $68.47 million, a figure that incorporates both trading activity and changes in the stock’s price.National Storage Affiliates Trust is a leading self storage REIT with a substantial footprint in the United States, focusing on ownership and operation of properties in high-demand metropolitan areas.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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