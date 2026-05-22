Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-
22.05.2026 16:42:03

What to Know About This Fund's $7 Million Bet on an AI-Focused IT Turnaround

On May 21, 2026, Access Investment Management disclosed a new position in DXC Technology (NYSE:DXC), acquiring 497,670 shares in a trade estimated at $6.68 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated May 21, 2026, Access Investment Management reported a new position in DXC Technology, acquiring 497,670 shares during the quarter. The estimated transaction value is $6.68 million, calculated using the average unadjusted closing price for the period. The quarter-end value of the DXC position was $6.26 million, reflecting both the purchase and subsequent price movement through March 31, 2026.DXC Technology is a global provider of information technology services that leverages its expertise in digital transformation, cloud migration, and IT outsourcing to help enterprises modernize operations and manage mission-critical systems. DXC's broad service portfolio and global reach position it as a key partner for organizations seeking to accelerate innovation and drive operational efficiency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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