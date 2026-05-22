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PVH Aktie

PVH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009

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22.05.2026 16:26:06

What to Know About This Fund's $7 Million Bet on Calvin Klein and Tommy Hilfiger Owner PVH

On May 21, 2026, Access Investment Management disclosed a new position in PVH (NYSE:PVH), acquiring 107,950 shares—an estimated $7.09 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 21, 2026, Access Investment Management established a new position in PVH by acquiring 107,950 shares. The estimated transaction value was $7.09 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. At quarter-end, the PVH stake was valued at $7.53 million, reflecting both the new shares and price changes during the period.PVH is a leading global apparel manufacturer with a broad brand portfolio and significant international reach. The company leverages its owned and licensed brands to capture market share in both wholesale and direct-to-consumer channels. Its scale, multi-channel distribution, and strong brand equity provide a competitive advantage in the consumer cyclical sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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