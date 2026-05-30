Indivior Aktie
WKN DE: A12GT3 / ISIN: US45579E1055
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30.05.2026 22:01:06
What to Know About This Fund's $74.8 Million Indivior Sale
On May 15, 2026, Divisadero Street Capital Management disclosed it sold 2,263,703 shares of Indivior (NASDAQ:INDV), an estimated $74.76 million trade based on quarterly average pricing.According to a May 15, 2026, SEC filing, Divisadero Street Capital Management reduced its position in Indivior by 2,263,703 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $74.76 million based on the period’s average closing price. The fund’s Indivior stake ended the quarter at 521,083 shares, with the position’s value decreasing by $84.04 million over the quarter, reflecting share sales and price changes.Indivior is a specialty pharmaceutical company with a focus on opioid addiction treatment, leveraging its proprietary buprenorphine formulations to address a critical public health need. Indivior operates in the United States, Rest of World, and United Kingdom markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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