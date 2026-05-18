Xenon Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A12ETN / ISIN: CA98420N1050
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18.05.2026 19:24:01
What to Know About This Fund’s New $22 Million Xenon Pharmaceuticals Buy Ahead of an FDA Filing
On May 15, 2026, Octagon Capital Advisors disclosed a new stake in Xenon Pharmaceuticals (NASDAQ:XENE), acquiring 490,000 shares in a transaction estimated at $22.58 million based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission on May 15, 2026, Octagon Capital Advisors initiated a new position in Xenon Pharmaceuticals, buying 490,000 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $22.58 million, based on the average closing price for the period. The stake ended the quarter valued at $28.49 million, reflecting price appreciation during the holding period.Xenon Pharmaceuticals is a clinical-stage biopharmaceutical company specializing in the development of novel therapies for neurological disorders. With a robust pipeline and strategic partnerships, the company is positioned to address significant unmet medical needs in epilepsy and related conditions. Xenon's competitive advantage lies in its expertise in ion channel modulation and its ability to progress multiple candidates through advanced clinical trials.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Xenon Pharmaceuticals Inc
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06.05.26
|Ausblick: Xenon Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Xenon Pharmaceuticals Inc
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