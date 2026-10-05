What Trumpflation Data Reveals About Rising Prices and the Risk to Your Portfolio

People have strong and differing opinions about the current U.S. administration. But this article isn't a discussion about President Donald Trump's economic views or politics. Rather, this piece will focus on how the current policy is affecting the macroeconomic climate and how investors can manage those effects.

Ongoing issues such as the war in Iran, the military conflict in Ukraine, the use of tariffs to control trade, and shifts in spending priorities have all contributed to rising inflation that investors must factor into their portfolio choices.

Here's a look at the economic data and how it might affect your portfolio. I'll also delve into how investors can position their holdings to benefit from the current climate.

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