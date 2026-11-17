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17.11.2026 18:25:35
What Was That Alert on TV and the Radio? It Was Only a Test.
A test mandated every three years is scheduled for 2:20 p.m. Eastern time and will be broadcast on television and radio. Regularly scheduled programming will resume after about a minute.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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