Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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24.10.2026 10:00:00

What Will a $10,000 Investment in Palantir Be Worth by 2030?

Palantir (NASDAQ: PLTR) investors have had a fairly rocky 2026. For most of the year, the stock was losing money. However, starting in August, Palantir reversed the decline and has now gained about 12% for the year. That is roughly in line with the gain for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).

However, if you survey the average Palantir investor, almost all of them will say that beating the market is their long-term priority for holding Palantir shares. So, 2026 has been a disappointing year so far. But as long-term investors, there is still plenty of time to deliver strong returns.

So, if you invested $10,000 into Palantir now, what could that be worth by 2030? And will it be good enough to beat the market? Let's take a look.

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