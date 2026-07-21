VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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21.07.2026 15:24:58
What will Andy Burnham’s VAT cut on electricity bills mean for you?
New prime minister is implementing immediate tax cut to help ease cost of living pressures for British householdsAndy Burnham to cut VAT on electricity bills as first cost of living moveHousehold electricity bills for people in Great Britain will not attract VAT for six months, under the first of a series of cost of living measures announced by the new prime minister, Andy Burnham. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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Nachrichten zu VAT
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06:30
|VAT Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss 2026 (EQS Group)
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06:30
|VAT Media Release on Half-year 2026 Results (EQS Group)
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06:00
|VAT Media Release on Acquisition of Atonarp (EQS Group)
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21.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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21.07.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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21.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Mittag im Minus (finanzen.at)
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21.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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20.07.26