VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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21.07.2026 15:24:58

What will Andy Burnham’s VAT cut on electricity bills mean for you?

New prime minister is implementing immediate tax cut to help ease cost of living pressures for British householdsAndy Burnham to cut VAT on electricity bills as first cost of living moveHousehold electricity bills for people in Great Britain will not attract VAT for six months, under the first of a series of cost of living measures announced by the new prime minister, Andy Burnham. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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