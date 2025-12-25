Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

25.12.2025 09:32:00

What Will Drive Starbucks (SBUX) Stock in 2026? 3 Important Factors Investors Must Watch.

Starbucks (NASDAQ: SBUX) is the undisputed king of the retail coffee market. As of Sept. 28, it had just under 41,000 stores globally, with 41% of them in the U.S.Yet the company's dominance in part masks its recent challenges. Shares are down by 4% in 2025 and trading 31% below their peak.Investors in the company are hoping that 2026 will be a better year for Starbucks. If you're a shareholder or considering buying the stock, here are three important factors to pay close attention to.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Starbucks Corp. 73,01 -2,58% Starbucks Corp.

