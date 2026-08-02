Here Aktie

Here für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 11:10:00

What Will Your 2027 Social Security COLA Really Be? Here Are the Best Estimates Right Now.

Volatility has been the name of the game so far this year. And I'm not talking just about the stock market. Projections for what the 2027 Social Security cost-of-living adjustment (COLA) will be have also been all over the map.As a case in point, in January, The Senior Citizens League (TSCL), a nonprofit organization that advocates for seniors, predicted a 2027 Social Security COLA of 2.5%. By May, TSCL's estimate had jumped to 3.9%. Independent Social Security and Medicare analyst Mary Johnson predicted a 2027 COLA of 4.2%, which would rank as the fourth-highest increase since 1990. What will your 2027 Social Security COLA really be? Here are the best estimates right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Here

mehr Nachrichten

Analysen zu Here

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:06 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
12:45 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:11 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
11:11 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen