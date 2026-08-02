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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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02.08.2026 11:10:00
What Will Your 2027 Social Security COLA Really Be? Here Are the Best Estimates Right Now.
Volatility has been the name of the game so far this year. And I'm not talking just about the stock market. Projections for what the 2027 Social Security cost-of-living adjustment (COLA) will be have also been all over the map.As a case in point, in January, The Senior Citizens League (TSCL), a nonprofit organization that advocates for seniors, predicted a 2027 Social Security COLA of 2.5%. By May, TSCL's estimate had jumped to 3.9%. Independent Social Security and Medicare analyst Mary Johnson predicted a 2027 COLA of 4.2%, which would rank as the fourth-highest increase since 1990. What will your 2027 Social Security COLA really be? Here are the best estimates right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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