Arab Aktie
ISIN: EGS72AQ1C016
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28.10.2026 17:07:27
What would a new Israeli government mean for Arab neighbors? More of the same is expected, with some small positives predicted.
A new Israeli government is unlikely to bring big changes on controversial topics like Palestinian statehood and Israeli troops in Lebanon and Syria, experts say. Some small positives may be possible though.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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