Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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13.08.2026 13:55:20
What would a North Korean surge mean for Ukraine war?
Ukraine is claiming that North Korea is preparing to send tens of thousands more troops to Russia, where they'll gain valuable battlefield experience. President Zelenskyy has urged South Korea to work closer with Kyiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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