Deutsche Cannabis Aktie
WKN: A0BVVK / ISIN: DE000A0BVVK7
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02.10.2026 17:59:26
What would Francis of Assisi make of his fame today?
The Catholic saint renounced wealth and fame to become a mendicant friar. Yet throughout history, his teachings and life have inspired popes, Dante and even Mussolini.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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