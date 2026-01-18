Uber Aktie

Uber

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

18.01.2026 17:45:00

What Would Have to Go Right for Uber Stock to Double From Here?

Uber Technologies (NYSE: UBER) has already done something many critics thought impossible: It built a profitable, global platform out of ride-hailing and delivery. The company now generates consistent earnings and meaningful free cash flow, and operates with far more discipline than during its growth-at-all-costs era.But profitability alone doesn't double a stock. For Uber shares to realistically double from here, investors would need to see a rerating, driven not by faster revenue growth, but by higher and more durable earnings growth. That rerating depends on a few things going right at the same time.Here are the three that matter most.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
